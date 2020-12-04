В ВОЗ заявили, что вакцина может не защитить от коронавируса на всю жизнь

ТАСС, 4 декабря. Вакцина от нового коронавируса может не дать сделавшему прививку человеку защиту от этой инфекции на всю жизнь. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Мы <...> видим новые данные о том, что защита может не длиться всю жизнь, поэтому возможно повторное заражение", - приводит его слова агентство Рейтер.

Он подчеркнул, что вакцинация - важный инструмент в борьбе с пандемией коронавируса, однако "крайне важно продолжать соблюдать те меры, которые были введены ранее, следовать правилам гигиены, носить маски".

"Страны, где в настоящее время наблюдаются высокие темпы передачи, должны сохранять меры по сдерживанию распространения инфекции и уже потом организовывать развертывание вакцинации, - сказал эксперт. - В противном случае ситуация грозит выйти из-под контроля и существует риск эпидемии". "Мы все крайне устали, но необходимо быть реалистичными", - подчеркнул Райан.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, не исключила, что человек может повторно заразиться коронавирусом. По ее словам, повторное заражение "наиболее объяснимо", в частности, у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, но "всему миру предстоит очень серьезно анализировать ситуацию, чтобы понять, что все-таки является истинной причиной".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.