Зеленский заявил, что строгого карантина в декабре на Украине не будет

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре в стране не будет строгого карантина в связи с пандемией. Соответствующее сообщение он разместил в пятницу в своем Telegram-канале .

"Я верю, что локдаун в декабре не нужен. Мы взвесили все за и против... Я советовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре", - отметил он. При этом президент сказал, что строгий карантин выходного дня, который действовал в течение трех недель, остановил "динамику роста" распространения вируса.

В то же время, по словам Зеленского, решение о возможном локдауне в январе будет принято на следующей неделе. "Действительно, избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе есть", - сказал он, добавив, что поручил правительству на следующей неделе сообщить "время локдауна, его четкий формат, перечень карантинных мероприятий". "Это ни для кого не будет сюрпризом", - отметил Зеленский и заверил, что "если и будет локдаун, то не такой страшный, как его некоторые рисуют". Президент сказал также, что и в случае строго карантина украинцам не стоит отменять ранее запланированные отпуска. "Границы для въезда и выезда будут открыты", - пообещал Зеленский.

Он отметил также, что Верховная рада проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, оказавшимся в затруднительном положении из-за пандемии. "Компенсации, списание долгов, налоговые каникулы. Все это заработает в ближайшее время", - добавил президент.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что украинские власти введут строгий карантин в связи с пандемией в декабре этого года или в начале января 2021 года. "Украина не сможет избежать локдауна. То, что он будет, это 100 процентов <...> Единственный вопрос во времени - то ли в декабре [2020 года], то ли со 2 января [2021 года]", - сказал он в минувший вторник.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава Украины, медики за прошедшие сутки выявили 15 131 заразившихся коронавирусом, что на 4,3% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 14 496 случаев. Число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии на Украине составило 787 891, из них 13 195 умерли, 397 809 - выздоровели.

Первый случай заражения на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране был введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в республике действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения. С 11 ноября такое зонирование было отменено, и по всей стране была установлена одна зона - оранжевая.