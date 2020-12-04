Почти 1 250 беженцев вернулись из Армении в Карабах за сутки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 250 беженцев смогли вернуться в свои дома в Нагорном Карабахе за минувшие сутки при содействии российских миротворцев. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

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"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 244 человека. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись уже около 32 тыс. беженцев, уточнили в министерстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.