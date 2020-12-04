Собянин перед началом вакцинации от коронавируса в Москве призвал не расслабляться

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не расслабляться относительно ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1"

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"Расслабляться совсем не надо", - сказал Собянин.

По его мнению, в борьбе с пандемией помогла вакцинация около 6,5 млн москвичей от гриппа, благодаря чему в столице не началась эпидемия этого заболевания. "Это большая помощь в борьбе с ковидом, потому что, когда нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию ковида, это совсем было бы нехорошо", - сказал Собянин.

В субботу, 5 декабря, в Москве начинается масштабная вакцинация жителей от коронавируса. Первыми ее пройдут медики, сотрудники сферы образования и городские социальные работники, однако власти рассчитывают по мере поступления больших объемов вакцины расширить список тех, кто может сделать прививку.