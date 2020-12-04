ВОЗ считает, что в ближайшее время будут доступны для применения 4 вакцины от COVID-19

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. По крайней мере четыре вакцины от коронавируса могут быть готовы для применения в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"У нас есть около 150 кандидатов-вакцин на разных этапах разработки, - отметила она. - Около 50 из них проходят сейчас клинические испытания, и, как мы видели в последние недели, по крайней мере 15 из них находятся на последнем этапе испытаний. По крайней мере четыре из этих вакцин будут доступны для применения в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что получим данные о еще большем числе вакцин, находящихся сейчас в стадии создания".

Сваминатан подчеркнула важность того, что вакцины создаются на различных платформах. "Мы надеемся, что по крайней мере некоторые из них покажут хорошие результаты", - добавила она, указав, что ВОЗ определила порог эффективности вакцины в 70%. "До сих пор мы видели, что находящиеся в разработке вакцины превышают этот уровень, и это дает нам надежду", - подчеркнула она.

Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт в свою очередь отметила важность предоставления людям объективной информации о вакцинах. "Это необходимо для того, чтобы те, кто имеет вопросы на этот счет, могли получить сведения относительно этого процесса", - пояснила она, добавив при этом, что ученые "очень тесно сотрудничают с регулирующими органами, поскольку именно они принимают решения о допуске вакцины к применению".

Представитель компании BioNTech Озлем Тюречи, затронув вопрос о возможности мутации коронавируса, отметила, что "за этим процессом необходимо очень внимательно следить". "Характеристики этого вируса не изменяются так быстро, как у других вирусов", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.