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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 9 277

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 9 277 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 632 057 случаев заражения, из них 6 868 за последние сутки. Выздоровели 478 724 человека. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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