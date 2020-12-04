Более 3,8 тыс. звонков приняла телефонная "Зеленая линия" по экологическим проблемам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 3,8 тысячи звонков со всех концов страны поступили на бесплатную круглосуточную "Зеленую линию", которая была доступна для граждан с 1 по 3 декабря. Больше всего жалоб пришлось на промышленные предприятия, которые нарушают природоохранное законодательство, сообщает пресс-служба портала "Экология России", который провел линию вместе с всероссийской организацией волонтеров-экологов "Делай!".

"По предварительной статистике, количество звонков с реальными экологическими проблемами (за вычетом шутников и людей, которых тревожили другие проблемы, например, социальные) составило свыше 90%. Среди звонивших на "Зеленую линию" около 80% - женщины. Самый юный из звонивших - 14-летний школьник из Красноярска. Больше всего звонков поступило из Приморского края, крупных городов Сибири и Урала (Красноярск, Омск, Челябинск), Москвы и Подмосковья, Поволжья (Казань, Уфа, Сибай), а также с Юга России (Краснодарский край)", - говорится в сообщении.

Среди наиболее частых тем, на которые жаловались граждане, промышленные предприятия, которые нарушают природоохранное законодательство. Зачастую в регионе начинают строительство нового предприятия, но не озвучивают, какие будут предприняты природоохранные меры. Тревога местных жителей заключается в том, что нет гарантии, что вновь построенный завод или фабрика не отравит окружающую среду.

"Низкое качество воздуха, токсичные выбросы и начинающиеся из-за этого проблемы со здоровьем также в "лидерах" по частоте упоминания. Очень много жалоб по этой теме поступило от жителей Красноярска и Челябинска. Оба города имеют статус "городов черного неба" из-за вредного для здоровья смога, который регулярно накрывает территорию. Оба вошли в проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология", но, к сожалению, пока предпринятые меры недостаточны для того, чтобы избавить жителей от "черного неба". Проблемы с качеством воздуха у жителей Казани, Ульяновска, Омска, Нижнего Новгорода, городов Московской области", - уточняют организаторы "Зеленой линии".

Проблемы с отходами также составляют значительную часть жалоб. Во многих регионах до сих пор "плодятся и размножаются" несанкционированные свалки. Крупные полигоны работают с нарушениями, а отсутствие раздельного сбора очень беспокоит жителей, в особенности крупных городов. Загрязнение водоемов - важная тема, которую не оставили без внимания участники "Зеленой линии". Чаще всего речь идет о сбросах неочищенных промышленных стоков или канализационных сточных вод. Внимательно следят неравнодушные граждане и за нарушениями режима заповедных территорий.

"После окончания проекта команда "Экологии России" возьмет время на обработку данных. С помощью волонтеров движения "Делай!" мы систематизируем обращения по регионам и темам, проанализируем статистику. Сводные данные по наиболее актуальным темам передадим в Минприроды России, Росприроднадзор, "Российский экологический оператор", ассоциацию "Чистая страна" и другие профильные экологические организации. По наиболее интересным и горячим обращениям мы формируем запросы в регионы и проведем журналистские расследования с привлечением экспертов", - заключили организаторы.