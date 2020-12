Во второй день марафона "Мы вместе" назовут победителей конкурса "Доброволец России"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу планирует в режиме видеоконференции пообщаться с финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" во второй день онлайн-марафона "Мы вместе".

Об этих планах главы государства ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что мероприятие состоится в середине дня. В пресс-службе организаторов форума уточнили, что в субботу будут названы победители в девяти номинациях, также станет известно имя обладателя звания "Волонтер года". Победители в шести номинациях были названы в пятницу.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов. "Добровольцы по зову сердца делают мир вокруг лучше, реализуют свои таланты и умения на благо тех, кто в этом по-настоящему нуждается. В этом году пандемия еще сильнее подчеркнула значимость волонтерской работы. Вклад волонтеров в борьбу с коронавирусной инфекцией невозможно переоценить. Из года в год сферы деятельности волонтерских организаций расширяются, увеличивается число проектов с их участием. Государство стремится оказывать развитию волонтерского движения всю необходимую поддержку", - подчеркнул он.

Конкурсу "Доброволец России" исполняется 10 лет. В юбилейный год на состязание было подано более 53 тыс. инициатив по 15 номинациям, в финал вышли 210 проектов. Грантовый фонд в этом году по инициативе главы государства был увеличен вдвое, до 90 млн рублей. Проекты, принимающие участие в конкурсе, направлены на развитие добровольческого движения.

Образовательная программа в субботу откроется прямым эфиром "Роль человека в достижении национальных идей". Также пройдут дискуссии "Третья миссия университетов", "Партнерство и взаимопомощь", "Социальный контент - новая повестка в СМИ?" и другие. В мероприятиях марафона примут участие руководители органов исполнительной власти, известные общественники и звезды шоу-бизнеса.

Международная премия

В рамках онлайн-марафона будет дан старт международной премии We are together.

Как уточнили организаторы марафона, премию могут получить иностранные волонтеры, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией нового коронавируса. Заявки будут приниматься до начала февраля. Как ожидается, лауреаты будут названы в марте-апреле будущего года.

В рамках онлайн-марафона также будет дан старт волонтерской программе Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Казани. В состязаниях принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья, уточнили в пресс-службе.

Марафон завершится торжественным концертом "Мы вместе".

День волонтера

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. А с 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.