В Москве простятся с актером Борисом Плотниковым

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым, который умер 2 декабря в возрасте 71 года, пройдет в Московском художественном театре им. Чехова в субботу. Причиной смерти артиста стал коронавирус.

"В 11:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова", - сказали в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИСа, где преподавал Плотников. В 13:00 начнется отпевание в храме Николая Чудотворца в Троекурове. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

В ГИТИСе отмечают, что мастерская Плотникова стала одной из лучших студенческих театральных трупп в Москве. Спектакли мастерской можно увидеть в афише театрального центра "На Страстном".

"Его роли всегда становились событиями, в том числе и последняя, сыгранная на сцене Театра Табакова. Редкий случай, когда детектив выходит на театральную сцену. Плотников во всех своих ролях и каждый раз стремился к совершенству, этому же учил и своих студентов", - добавили в ГИТИСе.