МВД определило ошибки, при которых экзамен на водительские права мотоциклиста прекращается

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД РФ определило перечень ошибок, при совершении которых экзамен на получение водительских прав категории "А" (мотоциклы) автоматически прекращается. Об этом говорится в проекте нового административного регламента на право управления транспортными средствами (имеется в распоряжении ТАСС).

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"Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка "не сдал", если кандидат в водители при сдаче экзамена не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды о начале его выполнения, сбил разметочное оборудование два раза и более, выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, пересек линию "стоп" по проекции переднего габарита транспортного средства в случаях, когда остановка перед линией "стоп" предусмотрена условиями выполнения испытательного упражнения", - говорится в документе.

Экзамен также автоматически будет считаться несданным, если кандидат в водители мотоцикла отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения, остановил двигатель два раза и более, остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное значение, пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

Кроме того, в проекте регламента отмечается, что для оказания помощи при фиксации ошибок кандидатов в водители при выполнении испытательных упражнений в случае наличия такой необходимости будут привлекаться не только сотрудники ГИБДД, но и представители автошколы.

Что касается самих упражнений, то они не меняются. Как и прежде остается "змейка", "парковка транспортного средства и выезд с парковочного места", "габаритный коридор", "скоростное маневрирование" и "габаритная восьмерка". Все упражнения во время сдачи экзамена будут проводиться на закрытой площадке.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.