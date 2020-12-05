Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов коронавируса

ТАСС, 5 декабря. Вирусолог из города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian .

Чжэнли отметила, что летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям.

Она подчеркнула, что эти новые виды коронавирусной инфекции, в том числе родственные коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, вероятно, распространяются в природе за пределами Китая. "Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - заявила ученая.

Считается, что природным переносчиком коронавируса являются летучие мыши, однако Чжэнли заявила, что весьма вероятно, что до того, как попасть к человеку, вирус передался промежуточному животному. Пока неизвестно, какое именно животное стало промежуточным. Предполагают, что таким носителем могли стать панголины. В таком случае, утверждает Чжэнли, вирус мог передаться от летучих мышей панголинам за пределами Китая. Кроме того, неясно, в течение какого времени вирус циркулировал среди животных или людей до того, как был обнаружен в прошлом году.

Точку зрения Ши Чжэнли разделяет вирусолог из Сиднейского университета профессор Эдвард Холмс. Он считает, что SARS-CoV-2 мог оставаться в промежуточном носителе долгое время. Кроме того, по его мнению, вполне вероятно, что первое заражение человека могло произойти не в городе Ухань и даже не в провинции Хубэй.