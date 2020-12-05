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Пандемия COVID-19

В Москве после коронавируса за сутки выздоровели 6 584 человека

Общее число выздоровевших в столице после COVID-19 достигло 485 308

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 6 584 и составило 485 308, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

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"В столице выздоровели еще 6 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 485 308", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 632 057 случаев заражения, умерли - 9 203 человека.

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