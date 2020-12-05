В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса началась в Москве, жителям из групп риска разослали СМС-сообщения о возможности сделать прививку. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С сегодняшнего дня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций", - сказали в штабе.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса проинформировали о такой возможности, в том числе осуществили СМС-рассылку. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Кабинеты, где можно сделать прививку, будут работать каждый день с 08:00 до 20:00.

В штабе напомнили, что во время вакцинации жителям нужно иметь с собой паспорт, пoлис ОМС и любoй документ, подтверждaющий фaкт рабoты в соответствующей отрасли или oрганизации (например, спрaвку с работы). Город имеет право проверить достоверность предоставленных сведений. Вакцинироваться от коронавируса могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к московской поликлинике - люди старше 60 лет на вакцинацию записаться не смoгут.

Вaкцинируемые не должны имeть некоторые хрoнические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки (например, от гриппа) должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины. Также вакцинация недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Однако после его завершения первоочередным правом на вакцинацию буду обладать участники, получившие плацебо.