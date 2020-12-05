Опрос: большинство россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (60%) собираются провести новогоднюю ночь с семьей дома или на даче, в гостях - 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного холдингом "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Исследование, проводившееся в ноябре 2020 года среди 1 380 россиян старше 18 лет, показало, что 17% еще не построили планы на праздничную ночью. О желании встретить 2021 год в кафе, ресторанах или клубах сообщили 3%. Работать в ночь на 1 января будут еще 3% респондентов.

Некоторые россияне рассказали, что отпразднуют Новый год в поездках: 2% сообщили, что будут путешествовать по России, 1% - за рубежом.

Год назад провести новогоднюю ночь дома или на даче в кругу семьи хотели 63% россиян, в гости к друзьям собирались 19%, а почти каждый десятый (9%) готовился отметить праздник в ресторане, кафе или клубе. Не строили планы заранее лишь 3% ответивших. Число планировавших встретить 2020 год в поездках, как и в этом году, было небольшим: 3% говорили о путешествии по России, 2% - за рубеж. Всего 1% россиян собирались работать в ночь на 1 января.

"Для нас традиционна ранняя подготовка к Новому году, но сейчас многие не спешат строить планы на зимние каникулы: доля тех, кто не определился, возросла более чем в пять раз - с 3% до 17%. Причина - изменчивая и непростая эпидемиологическая обстановка. В такой ситуации нельзя быть уверенными, что планы на новогоднюю ночь сбудутся. Никто не знает точно, где в России или в какой точке мира завтра могут отменить праздничные мероприятия и какие границы закроют для иностранных туристов", - комментирует результаты исследования основатель Mile Group, вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, социально-экономических исследованиях, входит в Mile Group.