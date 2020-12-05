МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новый цикл видеоэкскурсий "Москва с воды" появился на медиаплатформе #Москвастобой. В него войдут семь выпусков, об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Медиаплатформа #Москвастобой столичного комитета по туризму запускает новый цикл онлайн-экскурсий "Москва с воды". Всего будет показано семь выпусков: "Новый город", "Водоотводный канал", "Метромосты", "Химкинское водохранилище", "7-й и 8-й шлюзы канала имени Москвы", "От Годунова до "Москвы-Сити" и "Северный речной вокзал", - рассказал собеседник агентства.

Совместно с экскурсоводами Музея Москвы зрители прогуляются по городским набережным и узнают интересные факты о водных артериях столицы. Москвоведы расскажут, как появился Водоотводный канал, какие мосты в Москве самые старые и почему Северный речной вокзал строили, когда Химкинского водохранилища еще не было.

"Три экскурсии уже доступны на медиаплатформе #Москвастобой. Первый выпуск посвящен московским набережным. Объекты, которые строились на берегах Москвы-реки, считались важной частью облика города. Здесь нашлось место для жилых домов и гостиниц, парков и скверов, вокзалов и даже ТЭЦ", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что во втором выпуске речь пойдет о Водоотводном канале - что было раньше на его месте и почему Москве-реке понадобился "дублер". В третьем выпуске под названием "Метромосты" расскажут о двух уникальных сооружениях над Москвой-рекой: станции метро "Воробьевы горы" и Смоленском метромосте.

"Четвертая экскурсия от экскурсовода Музея Москвы Марии Калиш посвящена Химкинскому водохранилищу, которое было наполнено только в 1937 году. Герои пятого выпуска - 7-й и 8-й шлюзы канала имени Москвы. На экскурсии можно будет узнать, как шлюзы устроены и чьими силами производились сложные технические работы. На шестой онлайн-экскурсии зрителей проведут вдоль Москвы-реки - от Карамышевской набережной до "Москва-Сити", - рассказал собеседник агентства.

Выпуск "Северный речной вокзал" завершит цикл онлайн-экскурсий "Москва с воды". Зрители узнают, кому на здании понадобились большие балконы, почему вокзал должен был стоять гораздо выше причалов и в каком положении должна находиться звезда на шпиле. Экскурсии будут выходить на медиаплатформе #Москвастобой каждую неделю.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступна английская версия проекта - #Moscowwithyou.