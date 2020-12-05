Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о льготах и персональных пособиях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений", - говорится в пояснительной записке к документу.

Теперь при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Также персональное уведомление будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены различные льготы.

"Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг. Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать", - уточняется в сообщении правительства.

Адресное информирование запускают на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), информировать граждан будут Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.