В кабмине заявили, что ограничения на возврат россиян из иностранных вузов не вводились

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России не вводило ограничения на возвращение в страну россиян, которые учатся в зарубежных вузах. Так в кабмине в субботу прокомментировали сообщения о том, что из-за введенных в марте ограничений молодые люди якобы не могут вернуться на родину.

"Въезд (возвращение) граждан РФ в Россию никак не ограничен", - подчеркнули в правительстве.

Там напомнили, что в марте страна ввела временные ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. "Указанное ограничение не применяется в отношении граждан РФ, однократно выезжающих из России для получения образования в иностранных образовательных организациях, при условии предъявления документов (копий документов), подтверждающих получение ими образования в конкретной иностранной образовательной организации, или документов (копий документов) российской образовательной организации о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях", - отметили в кабмине.

В правительстве подчеркнули, что решение о введении этого ограничения было продиктовано эпидемиологической обстановкой как в России, так и за рубежом. "Аналогичные меры действуют и в зарубежных странах, - заметили в правительстве. - В целом перемещение лиц между странами сейчас ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции, которая пока остается напряженной".

По словам собеседника агентства, Россия постепенно восстанавливает регулярное авиасообщение с иностранными государствами, перечень таких стран постоянно пересматривается. "При этом важно подчеркнуть, что рассматривался вопрос о включении в указанный перечень отдельных стран континентальной Европы, - добавили в кабмине. - Однако европейские страны пока не готовы принимать такие решения на паритетной основе".

В правительстве отметили, что этот вопрос находится на контроле оперативного штаба, при улучшении эпидемиологической обстановки будут приниматься решения о смягчении введенных ограничений.