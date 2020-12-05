Промышленные альпинисты начали очистку ото льда моста через Золотой Рог во Владивостоке

ТАСС, 5 декабря. Промышленные альпинисты в субботу приступили к очистке вант и пилонов моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке от наледи, которая образовалась из-за ледяного дождя, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Шестеро альпинистов сейчас работают на вантах, после чего займутся очисткой пилонов. Возможны ограничения движения по одной из полос на мосту", - говорится в распространенном релизе. В дневное время закрывается движение под мостом на Светланской и Корабельной набережных. Движение транспорта и пешеходов под мостом в центре Владивостока неоднократно ограничивалось из-за опасности падения наледи. В связи с этим в городе образуются серьезные пробки.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. Электроснабжение в Приморском крае уже полностью восстановили.