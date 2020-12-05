ABC: ученые предсказывают "мегашторм" в Калифорнии в ближайшие 40 лет

ТАСС, 5 декабря. Американскому штату Калифорния предсказывают масштабное стихийное бедствие - "мегашторм", - которое может привести к более серьезным последствиям, чем типичные для западного побережья страны землетрясения и лесные пожары. Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC.

Ученые опасаются повторения катаклизма, случившегося в Калифорнии зимой в 1861-1862 годы. Как заявил телеканалу ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Суэйн, тогда из-за дождей, шедших несколько недель, оказалась затоплена значительная часть долины в центральной части штата. Потоки воды сформировали внутреннее море шириной около 64 км и длиной 241 км. Сейсмолог из Геологической службы США Люси Джонс отметила, что в результате наводнения оказалась затоплена четверть всех домов в Калифорнии. Последствия стихии были настолько катастрофичными, что власти были вынуждены на время перенести столицу штата из Сакраменто.

Проведя анализ годичных колец, ученые выяснили, что за последние 1 800 лет в Калифорнии произошло шесть "мегаштормов", более масштабных, чем бедствие 1861-1862 годов.

Суэйн подчеркнул, что, согласно последним научным данным, "мегаштормы" происходят примерно раз в 200 лет. Это означает, что следующий подобный катаклизм может случиться в любой момент в ближайшие 40 лет.

Исследователи предполагают, что в результате нового "мегашторма" может погибнуть 1% населения штата (395 тысяч человек), а полутора миллионам калифорнийцев придется эвакуироваться.