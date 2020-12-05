В Москве за сутки выявили 7 993 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новые 7 993 случая заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это новый максимум с начала пандемии. Всего в столице выявили 640 050 заразившихся, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"В столице подтверждено 7 993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализирован 1 651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 456 человек", - отметили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там уточнили, что 11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,5% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,3% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Днем ранее в Москве было выявлено 6 868 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 1,3%.

За сутки в Москве выписали по выздоровлению 6 584 пациента, зарегистрировали 74 летальных исхода. За все время выздоровели 485 308 человек, 9 277 умерли. В столице продолжают лечение 145 465 человек.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.