Международная конференция DeafSkills пройдет в России весной 2021 года

МОСКВА, 5 декабря /ТАСС/. Международная ассоциация DeafSkills, занимающаяся проблемой трудоустройства глухих и слабослышащих, проведет в апреле 2021 года в Подмосковье конференцию по вопросам образования и занятости людей с нарушениями слуха, сообщил ТАСС в субботу глава ассоциации, президент Всероссийского общества глухих, член совета Всемирной федерации глухих Станислав Иванов. Он добавил, что одновременно при поддержке молодежной организации глухих "Успех" пройдет общероссийский чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills.

"В 2018 году российский филиал ассоциации DeafSkills - молодежная организация глухих "Успех" - выиграл грант Фонда демократии ООН на проведение национального чемпионата DeafSkills в России. Он должен был пройти в апреле 2020 года, но по понятным причинам перенесен на весну 2021 года. В те же дни пройдет международная конференция, посвященная вопросам образования и трудоустройства глухих. Местом проведения на конкурсной основе выбрана Московская область", - рассказал Иванов.

Точное место и время проведения конференции и чемпионата будут названы позже, сообщил он.

Ассоциация DeafSkills объединяет общественные организации, занимающиеся поддержкой глухих в России, Молдавии, Белоруссии, Армении, Казахстане и других странах. Ассоциация создана 5 декабря 2015 года, в этом году ей исполняется пять лет. Ее целью является содействие глухим и слабослышащим людям в получении профессионального образования и трудоустройстве.

Почему проводятся отдельные соревнования для людей с нарушениями слуха

Руководитель DeafSkills отмечает, что в последние годы проводятся чемпионаты по профессиональному мастерству, в том числе среди инвалидов, однако люди с нарушениями слуха в них почти не участвуют. Это побудило учредить специальные соревнования для глухих и слабослышащих.

"Уже существовали две сильные международные организации, которые занимались проведением конкурсов профессионального мастерства: WorldSkills для студентов и Abilympics для людей с инвалидностью. По понятным причинам в WorldSkills инвалиды по слуху попадали крайне редко, а в международном Abilympics их было очень мало. Более того, сами глухие ничего не знали об этих конкурсах. В спорте тоже есть такое разделение - олимпиады, паралимпиады и отдельно сурдлимпиады", - пояснил Иванов.

Первый российский чемпионат DeafSkills прошел в 2017 году в Казани, соревновались около 80 участников по десяти популярным профессиям. "Результаты чемпионата видны до сих пор - в Татарстане организовано много новых курсов и программ для обучения людей с нарушениями слуха, изменилась ситуация с трудоустройством, выросли молодые лидеры с нарушениями слуха", - говорит глава DeafSkills.

Пять лет работы DeafSkills

Проблема трудоустройства людей с нарушениями слуха актуальна для всего мира, так как эти люди зачастую живут за "коммуникативным забором", однако особенно актуальна эта проблема для постсоветского пространства, отмечает Иванов.

"Именно на постсоветских территориях, где до 90-х годов успешно развивались предприятия, на которых успешно работали глухие сотрудники, сейчас особенно ощущаются проблемы с получением профессионального образования и трудоустройством. В России менее 20% выпускников школ с нарушениями слуха продолжают образование", - рассказал он.

За пять лет работы ассоциация провела чемпионаты по профессиональному мастерству во всех странах - участницах движения DeafSkills, удалось обратить внимание чиновников и работодателей на проблемы молодежи с нарушениями слуха, говорит Иванов.

"Среди глухих людей очень много талантливых скульпторов, художников, ювелиров, модельеров. При правильном обучении глухие становятся гениальными инженерами. Тому пример и обучение в российских университетах - МГТУ имени Баумана, Казанском национальном исследовательском техническом университете им А. Н. Туполева - Казанском авиационном институте, и в Цукубском университете в Японии, и в знаменитом Рочестерском университете в США, неслышащие студенты показывают очень высокие результаты и в дальнейшем строят успешную карьеру. А так должно быть повсеместно", - резюмирует руководитель ассоциации.