Фальков считает, что вузам следует активнее участвовать в общественной жизни регионов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российским вузам следует активнее включаться в формирование повестки в регионах, касающейся общественной сферы, так они будут более привлекательными для выпускников школ. Об этом в субботу заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на онлайн-марафоне #Мывместе.

"Я думаю, ректорам и им командам, самим студентам надо по-другому посмотреть на свою роль в регионе, инициативно участвовать в формировании региональной повестки. <...> Включенность университетов в такую повестку делает их интересными для выпускников школ", - отметил Фальков, говоря о "третьей миссии" университетов, то есть об их взаимодействии с обществом.

По его словам, вузы должны быть тем местом, где не только интересно учиться, но и где можно реализовать свой потенциал. Он отметил, что главы регионов заинтересованы в том, чтобы университет предлагал свои идеи и включался в формирование повестки.

В 2020 году в связи с пандемией нового коронавируса празднование Дня добровольца в основном перенесено в онлайн-формат. Вместо ежегодного Международного форума добровольцев (в 2020 году он был переименован в Международный форум гражданского участия #Мывместе) итоговым мероприятием российского волонтерского движения стал 32-часовой онлайн-марафон #Мывместе. Он проходит 4-5 декабря и транслируется в сообществе "Добро в России. Мы вместе" во "ВКонтакте". Основная тема марафона - "Взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов".