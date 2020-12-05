Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу возложил венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в честь 79-й годовщины начала контрнаступления в Битве под Москвой.

В церемонии также приняли участие представители волонтерского движения. В связи с продолжающейся пандемией коронавируса на мероприятии не было ветеранов Великой Отечественной войны. После церемонии возложения перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России, установленных федеральным законом, принятом 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ.

79 лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.