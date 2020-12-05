Эксперт назвал недопустимым применение антибиотиков для профилактики коронавируса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Использование антибиотиков для профилактики коронавирусной инфекции недопустимо, их можно назначать только при бактериальных осложнениях нового заболевания, напомнил в субботу главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - привели слова Авдеева в пресс-службе Минздрава.

Эксперт напомнил, что самостоятельное и бесконтрольное применение антибиотиков опасно не только возможностью появления устойчивости к ним у микроорганизмов, но и побочными реакциями.

"Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться от сравнительно нетяжелых (аллергическая сыпь, нарушение стула и прочие) до угрожающих жизни (например, анафилактический шок)", - предупредил Авдеев.

Он подчеркнул, что одним из частых побочных эффектов становится диарея, которая может приобрести тяжелый характер и привести к воспалительным изменениям в кишечнике. Такой форме больше других подвержены пожилые пациенты, получавшие антибиотики широкого спектра, отметил он.

В Минздраве неоднократно предупреждали об опасности применения антибиотиков при вирусных заболеваниях, а во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бесконтрольный прием таких препаратов, как и противовирусных, может привести к новой пандемии из-за появления устойчивых к такой терапии микроорганизмов.