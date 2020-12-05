Собянин считает, что в период пандемии ветеранам нужно уделять особое внимание

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы считает, что ветеранам Великой Отечественной войны нужно уделять особое внимание и помощь в период пандемии.

В годовщину Битвы контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, в субботу, Собянин пообщался по видеосвязи с председателем Московского комитета ветеранов войны Иваном Слухаем. Столичный градоначальник также поздравил ветерана с 96-летием, которое он празднует в этот день. "Так случилось, что ваш день рождения совпал с этой датой. Я поздравляю вас, желаю счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы нас радовали, находясь в строю, во главе нашей ветеранской организации", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что ветеранам и пожилым необходимо уделять особое внимание в период пандемии. "Нашим ветеранам, пожилым людям нужно оказывать особое внимание, поэтому развернута целая система колл-центров, которые принимают заявки от наших пожилых людей. Сеть социальной защиты, которая вместе с волонтерами и добровольцами обеспечивает продуктами питания, лекарствами, дровами на дачах, чтобы никто не был забыт, ни у кого не было нужды", - отметил Собянин.

Он также поблагодарил Ивана Слухая за то, что ветеран продолжает руководить организацией в такое сложное время. "Спасибо вам, что активно продолжаете работать, находясь на домашнем режиме, и спасибо всем ветеранам в вашем лице", - сказал мэр. "Мы переживем и пандемию, переживем коронавирус, Москва оправится от этого и будет более энергично развиваться. Главное нам - в этот период времени сохранить вас, сохранить пожилое население, пожилых москвичей, которые находятся в группе риска", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава ветеранской организации сообщил мэру Москвы, что пандемия не привела к потерям в комитете. "Что касается наших ветеранов, я вам должен доложить, что за это время из нашего комитета мы не потеряли ни одного человека, потому что очень внимательно относимся к каждому ветерану и стараемся уберечь их", - сказал он.

Слухай отметил, что работа организации продолжается и в период пандемии, для ветеранов проводятся интересные мероприятия. "Работа идет нормально, комитет работает даже в таких условиях. Мы поставили задачу обобщить нашу работу в таких условиях, может кому-то еще пригодится. Мы каждый день проводим что-то интересное, новое, что касается наших ветеранов. Сейчас провели несколько встреч онлайн с разными ветеранскими организациям, эти встречи дают хорошую закалку", - добавил Слухай.