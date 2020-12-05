В Moderna заявили, что способны поставить Евросоюзу 300 млн доз вакцины

"США отнюдь не являются главным рынком для компании, - сообщил он. - Из тех 500 млн - 1 млрд доз, которые мы наметили произвести, мы предусматриваем поставить вне этой страны больше, чем в самой стране. Еврокомиссия на данный момент заказала у нас 80 млн доз с опционом еще на 80 млн доз. Но если они захотят получить 300 млн доз, то мы их поставим - те объемы, которые предусмотрены на 2021 год, определяются именно комиссией, а не компанией Moderna".

Бансель сообщил, что "установлено, что вакцина, созданная Moderna, обеспечивает у 94% людей стопроцентную защиту от COVID-19 при заражении коронавирусом". "У остальных 6% заразившихся наблюдаются лишь легкие симптомы болезни. При испытаниях у нас не было ни одного пациента с тяжелой формой COVID-19, которая потребовала бы госпитализации, интенсивной терапии в реанимации или привела к смерти", - отметил глава корпорации.

Он сообщил, что Moderna подала 30 ноября досье по вакцине в Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA), а также в аналогичные структуры в США, Канаде, Великобритании и ряде других стан. "EMA нас проинформировало 1 декабря, что заседание научного комитета, на котором будет рассмотрен в окончательном виде вопрос о предоставлении разрешения на применение вакцины, пройдет 12 января. Аналогичные досье получили все остальные агентства, и теперь дата, когда будет принято решение по вакцине, зависит только от них", - сказал Бансель.

Масштабные испытания

Говоря об испытаниях вакцины, он сообщил, что в ходе заключительной третьей фазы она опробовалась на 30 тыс. человек. "То есть это очень масштабное проведение испытаний третьей фазы по сравнению с другими вакцинами", - отметил Бансель. Он пояснил, что столь крупные испытания "были обусловлены необходимостью срочно получить данные о свойствах вакцины".

В то же время он признал, что до сих пор не установлено, позволяет ли вакцина избежать заражения коронавирусом. "Относительно этого у нас нет еще научных данных, но мы их получим в первом квартале будущего года. "Это очень важный вопрос для ведения борьбы против пандемии", - сказал он. В то же время, по его словам, опыты на обезьянах показали, что если после прививки вакцины им вводили мощные, "гораздо больше тех, что встречаются в реальной жизни" дозы коронавируса в носовую полость, "то уже на второй день вируса в носовой полости почти не наблюдалось".

"Мы надеемся, что аналогичный процесс будет происходить и у человека, но на уровне научных данных мы этого еще пока не доказали", - сказал Бансель. При этом он напомнил, что "все медицинские агентства пришли к единому мнению, что главной целью является создать преграду именно против возникновения тяжелых форм заболевания", а не только распространения вируса.

По словам главы корпорации, разработанная Moderna вакцина обеспечивает иммунитет от коронавируса как минимум на три месяца. "Мы считаем, что в отношении молодых людей мы сможем добиться результата по иммунитету на период в несколько лет, хотя сейчас и трудно сказать, будут ли это, например, два года или пять лет. В том, что касается пожилых людей, то им, видимо, придется проходить повторную вакцинацию чаще, возможно раз в год или каждые два года", - уточнил эксперт.