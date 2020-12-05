В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов научной премии, начинается в субботу в шведской столице.

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии станет самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий, как сообщил Нобелевский фонд, пройдет онлайн.

"В этом году особенно важно отдать дань уважения науке, литературе и миротворческим усилиям во время Нобелевской недели. Мы изменили конфигурацию нашей программы, чтобы иметь возможность безопасно чествовать лауреатов в их странах. Мы также предоставим людям всего мира множество возможностей насладиться лекциями, церемониями награждения, концертами, выставками и вдохновляющими беседами в прямом эфире и телепрограммах", - приводятся в пресс-релизе Нобелевского фонда слова его исполнительного директора Ларса Хайкенстена.

Всего в нынешнем году премию получат 11 человек и одна организация. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. Норвежский нобелевский комитет присудил ее Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена двум американским молекулярным биологам - Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. В области физики награду вручат британцу Роджеру Пенроузу, а также немецкому и американскому астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за исследования, связанные с черными дырами. Премию по химии 2020 года присудили исследователям из Франции и США Эмманюэлю Шарпантье и Дженнифер Даудне, открывшим один из инструментов генной технологии: "генетические ножницы" CRISPR / Cas9.

Премию по литературе вручат американской поэтессе Луизе Глюк за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее", а лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

Программа недели

В честь лауреатов в шведской столице с сегодняшнего дня зажгутся световые инсталляции - в 15 местах города, в том числе на ратуше, филармонии, театре Драматен, Национальном и Нобелевском музеях. Вдохновением для инсталляций стали работы ведущих мастеров, принимающих участие в международных фестивалях света.

В интернете пройдут Нобелевские лекции лауреатов (7 и 8 декабря), пресс-конференции и дискуссии. Нобелевский концерт из столичной филармонии с участием пианиста Игоря Левита впервые будет транслироваться в прямом эфире 8 декабря. Также онлайн пройдет семинар "Диалог нобелевской недели", посвященный вопросам образования и обучения в условиях пандемии, на котором выступит лауреат по химии 2020 года Эмманюэль Шарпантье.

В этом году все лауреаты получат медали и дипломы 8 декабря в своих странах - Германии, Великобритании и США в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Нобелевская золотая медаль и диплом премии мира будут переданы главе ВПП Дэвиду Бисли в Риме. Торжественные презентации запишут на видео, они станут частью телевизионных передач 10 декабря, которые будут вести шведский телеканал SVT и норвежский NRK.

"Было бы, конечно, приятней организовать прямое вручение наград. Но тогда в Сан-Франциско оно происходило бы, например, в середине ночи. На практике это невозможно", - считает Хайкенстен.

Виртуальная церемония вручения премии

С 1901 года лауреатами 603 Нобелевских премий стали 934 человека и 28 организаций. Церемония вручения награды будет транслироваться 10 декабря, в день смерти Нобеля, из ратуши Стокгольма и университета Осло, на месте будет присутствовать лишь небольшая аудитория.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году выросла на 1 млн и равна 10 млн крон ($1,18 млн по нынешнему курсу). По словам Хайкенстена, "повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам". Он пояснил, что это стало возможным из-за текущего соотношения затрат и капитала фонда. Как уже подсчитали экономисты, лауреаты Нобелевской премии этого года могут рассчитывать на значительно большее денежное вознаграждение. Основных причин, кроме решения Нобелевского фонда об увеличении размера премии более чем на 10%, еще две: укрепившаяся крона и отсутствие расходов при приглашении гостей на торжества.

Ранее было объявлено, что Нобелевский банкет в Стокгольме 10 декабря в 2020 году не состоится вообще. "Нельзя собрать так много людей в тесноте рядом друг с другом", - сказал Хайкенстен.

Вместе с представителями монаршей семьи, лауреатами и их близкими, членами Нобелевских комитетов, руководителями страны и лидерами крупнейших политических партий на торжество в городскую ратушу обычно приглашаются 200 студентов шведских университетов - всего 1300 человек. На первом банкете в Гранд-отеле в 1901 году присутствовали лишь 133 гостя - исключительно мужчины. В 1907 году Нобелевский банкет был отменен из-за смерти короля Оскара II.

Резкий рост числа заболеваний зарегистрирован во всех регионах Швеции, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. С 20 ноября и до конца февраля продажа алкоголя запрещена после 22:00 (00:00 мск). С 24 ноября жители страны не могут больше собираться группами более 8 человек, количество присутствующих на похоронах ограничено 20. Принято решение о закрытии гимназий (школ старших классов) и переводе школьников на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 января.