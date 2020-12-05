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"Мы вместе". На улицах Москвы появились поздравления с днем волонтера

Открытки с поздравлениями начали транслироваться на медиафасады домов в Москве. Улицы столицы также украсили поздравительными плакатами, которые размещены на цифровых билбордах
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Описание
Экран с текстом ко Дню волонтера на здании агентства ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС
Экран с текстом ко Дню волонтера на здании кинотеатра "Каро 11 Октябрь"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Экран с текстом ко Дню волонтера в витрине ЦУМа
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Подсветка на фасаде домов на Новом Арбате
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
Подсветка на фасаде домов на Новом Арбате
© Владимир Гердо/ТАСС
На Смоленском метромосту транслируются поздравления с Днем волонтера
© Пресс-служба #МЫВМЕСТЕ
На "домах-книжках" на Новом Арбате транслируются поздравления с Днем волонтера
© Пресс-служба #МЫВМЕСТЕ
Поздравления с Днем Волонтера на башне Меркурий
© Пресс-служба #МЫВМЕСТЕ

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. А с 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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