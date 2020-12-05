"Мы вместе". На улицах Москвы появились поздравления с днем волонтера

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. А с 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.