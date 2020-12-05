В "Аптекарском огороде" открыли постоянную экспозицию японских искусств

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Постоянная экспозиция "Деревья бонсай, камни суйсеки и каллиграфия" открылась 5 декабря в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе учреждения.

"С 5 декабря в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" представлена уникальная экспозиция японских искусств. Посетители увидят несколько десятков хвойных, листопадных, вечнозеленых и красивоцветущих растений бонсай из самой большой в России частной коллекции Валерия Пител. Среди них - редчайшие экземпляры, представляющие огромную коллекционную ценность. Возраст деревьев - до сотни лет. 100-летняя японская слива умэ, можжевельники на камне, сосны, необыкновенный красивоплодник - эти и многие другие бонсай поразят даже самого искушенного ценителя восточных искусств", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что гости сада смогут увидеть ценные камни суйсеки и каллиграфические свитки.

"Живая традиционная японская музыка на настоящих японских инструментах, в том числе на флейте сякухати, - особое украшение экспозиции японских искусств, которым время времени будут радовать посетителей. Экспозиция бонсай, суйсеки и каллиграфии в "Аптекарском огороде" - постоянная. Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 20:00", - отметил собеседник агентства.

Также для посетителей открыты две тропические и одна суккулентная оранжереи, экспозиции 1 000 самых эффектных насекомых планеты и ботанической живописи, подводные сады.