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Путин: морально-этическое лидерство России обеспечивается лучшими качествами россиян

Глава государства сообщил, что, по его данным, "в этом году в различных волонтерских проектах приняло участие более 15 млн граждан страны"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство.

"Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас норма жизни, это то, что никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас", - сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020". По мнению Путина, "всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания".

"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе, а взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь - это все не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов, это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что, по его данным, "в этом году в различных волонтерских проектах приняло участие более 15 млн граждан страны". "Но на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше", - уверен он. "За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом, у нас действительно стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности. Может быть, я не точно выразился - не то, что стало больше, а она стала проявляться, люди перестали этого стесняться, а наоборот, стали гордиться", - считает президент. На его взгляд, "это очень важно, нужно все это сохранить и преумножить". "Потому что только обладая крепким нравственным фундаментом, мы можем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, и технологического развития, и экономического развития", - отметил Путин.

Глава государства поблагодарил всех добровольцев "за неравнодушие и искренность, за то, что каждый день они делают жизнь граждан лучше".

О роли семьи

Президент считает, что человек впитывает добро из семьи, но научить ему специально нельзя. Таким образом глава государства ответил на реплику Дарьи Жариновой, одной из представительниц волонтерского движения, рассказавшей о работе с коллегой Санией Денисовой, помогающей выпускникам детских домов.

"Даша, это очень правильно и очень хорошо, что вы отдали должное Сание, рассказали о ней и так тепло о ней отзываетесь, - ответил Путин. - Вы сказали, что она вас сделала добрее, но я думаю, что она вам помогла открыть свой талант. Добру нельзя научить, оно либо есть в сердце, либо его нет. У вас оно есть, а Сания своим примером этот талант в вас открыла, и это очень важно".

Президент добавил, что наличие у девушки этих теплых человеческих качеств - "это наверняка досталось из семьи, все идет из семьи".

Путин в начале ноября, беседуя по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена", также рассуждал о природе добра. Он высказал мнение, что поддержка ближнего и помощь нуждающимся генетически заложены в характере всех народов России. Президент РФ подчеркнул, что "быть добрым человеком - это талант, и очень важно поддержать этот талант в каждом человеке".

Общение с людьми с ограниченными возможностями

Путин также уверен, что взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также обучение такому общению, помогает человеку становиться более зрелым и добрым.

Одна из участниц встречи, жительница Великого Новгорода, рассказала о своем проекте - курсе по обучению продавцов, врачей и других специалистов навыкам общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Она выразила надежду, что проект удастся тиражировать на другие регионы, отметив, что отдельные его части уже используются за пределами Новгородской области.

"То, чем вы занимаетесь, - это, конечно, особый вид деятельности, - отреагировал президент. - Общение, обучение общению с особенными детьми делает любого человека более зрелым, делает добрее".

По мнению главы государства, такие проекты направлены не только на помощь людям с особенными потребностями, но и "на обогащение духовного мира тех, кто к этому прикасается, кто этому учится".

"Это чрезвычайно важная вторая сторона медали, - считает Путин. - Я вас хочу за это поблагодарить, потому что вы тиражируете свой позитивный опыт".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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