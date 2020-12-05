Полиция Греции запретила митинги в очередную годовщину убийства полицейскими подростка

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Греческая полиция запретила проведение митингов и шествий 6 декабря - в день памяти о застреленном полицейским в 2008 году 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении руководства Греческой полиции.

"В связи с острой необходимостью борьбы с серьезным риском для здоровья населения и в рамках чрезвычайных мер по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19) решением начальника Греческой полиции запрещены на всей территории страны любые публичные собрания на открытом воздухе с участием четырех и более человек с 05:00 по местному времени (06:00 мск) до 24:00 6 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере €5 тыс. для юридических лиц, €3 тыс. для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, грозит административный штраф в €300.

В Греции с 7 ноября по 14 декабря действует всеобщий карантин, поэтому собрания людей, митинги и шествия запрещены. По всей стране введены ограничения на выход из дома и перемещения на транспорте с 21:00 до 05:00, за некоторыми исключениями. Разрешены поездки на работу, в больницу, аптеку и супермаркет, а также прогулки с домашним животным рядом с домом и личные занятия спортом. Для выхода нужно иметь справку с места работы о часах прихода на рабочее место или отправить СМС-сообщение на соответствующий номер.

День памяти Григоропулоса

Ежегодно на годовщину гибели Алексиса Григоропулоса в столице проводились демонстрации и шествия представителей левых партий, молодежных организаций, часто сопровождавшиеся беспорядками с участием анархистов. Полиция уже объявила о намерении закрыть в воскресенье шесть станций метро в центре греческой столицы. На улицах Афин, Салоник и других городов 6 декабря будут размещены около 5 тыс. полицейских. Как обычно, под усиленную охрану попадут государственные и правительственные здания, посольства, представительства иностранных компаний.

Убийство Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и автомашин, которые длились около трех недель. По данным Торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн.

Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердце Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, 38-летний полицейский стрелял в сторону группы подростков, блокировавшей патрульную полицейскую машину. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил в октябре 2010 года к пожизненному заключению. Однако позднее в процессе апелляции этот вердикт был заменен на 13-летний тюремный срок, а в июле 2019 года полицейский вышел на свободу. Другой полицейский, признанный соучастником преступления, получил 10-летний тюремный срок, который через год был заменен на условный "по состоянию здоровья заключенного", его тоже освободили.