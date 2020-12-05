Число волонтеров в Москве с начала 2020 года увеличилось на 23 тыс.

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Более 500 тыс. волонтеров, которые помогают москвичам в социальной, образовательной, медицинской, спортивной и других областях, насчитывается в Москве. С начала года в столице число добровольцев увеличилось на 23 тыс. человек, сообщила ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

"Москва город неравнодушных. Всего в городе сейчас более 500 тыс. человек разного возраста, которые являются волонтерами. На данный момент в базе ресурсного центра "Мосволонтер" более 100 тыс. волонтеров. Их число увеличилось с начала года на 23 тыс. человек", - сказала Драгунова.

По словам Драгуновой, одно из наиболее популярных направлений в добровольчестве сейчас - автоволонтерство. "Среди таких водителей даже есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Обычно такие автоволонтеры работают в паре с другим волонтером, который разносит продукты и лекарства пожилым людям, находящимся на самоизоляции", - рассказала Драгунова.

Большой популярностью также пользуется направление - медиаволонтеры. Добровольцы фотографируют медицинский персонал, который работает в больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. "Фотографии используются в рамках акции "Добрые бейджи". То есть фотокарточки вклеиваются в бейджики, чтобы пациенты видели, как выглядят их врачи без масок", - продолжила Драгунова.

Она добавила, что в этом году количество волонтеров значительно увеличилось из-за пандемии коронавируса. Добровольцы Москвы активно принимают участие в акции "Мы вместе", в ходе которой помогают разносить продукты, лекарства для пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Также волонтеры-медики работают в поликлиниках и больницах.

День волонтера

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. А с 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году получил статус международного.

"Сегодня замечательный праздник и я хочу сказать большое спасибо всем волонтерам. А также пожелать им крепкого здоровья. Стать волонтером может каждый. Сейчас в Москве много направлений и каждый может выбрать то, что ему больше по душе", - подчеркнула Драгунова.

Любой житель столицы в День волонтера может присоединиться к добровольческому движению. Для этого, например, можно оставить заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" или акции "Мы вместе", добавила она.

Добрые истории

В Москве многие горожане участвуют в волонтерском движении по несколько лет. Так, например, волонтер Жанна Балаева в этой сфере с 2016 года. Ее первым мероприятием был благотворительный матч в поддержку фонда "Шаг вместе".

"Там я встречала и сопровождала представителей двух команд, а после помогала непосредственно на бровке Сапсан Арены. Что я испытывала? Поначалу я немного боялась предпринимать какие-то действия, но благодаря тим-лидеру этот страх отпал буквально сразу же. Это было здорово нести и дарить добро нуждающимся людям, ведь, как говорится, добро возвращается бумерангом", - рассказала ТАСС Балаева.

Она добавила, что за 3,5 года в качестве волонтера она приняла участие в большом количестве мероприятий, и смогла проявить себя в различных направлениях добровольчества.

"Волонтерство для меня стало образом жизни, так как именно в этом сообществе я могу развиваться во многих направлениях, изучать что-то новое, знакомиться с большим количеством ребят-единомышленников, которые становятся тебе не просто коллегами, а друзьями. На данный момент я уже определилась с будущей профессией и начала учиться по этому профилю - я будущий учитель истории и русского языка. Являюсь студентом 1 курса филологического факультета Мордовского Государственного Университета им. М. Е. Евсевьева, и в этом выборе мне помогло волонтерство, так как я была участником различных образовательных форумов, например, Город Образования. Теперь буду дарить добро и тепло ребятам школьного возраста", - отметила Балаева.

В волонтерском движении Москвы также немало "серебряных" добровольцев. Среди них и москвичка Ольга Антошкина. Она пришла в эту сферу в 2016 году, когда вышла на пенсию. "Я тогда была на выставке и там на каком-то из стендов были представители Мосволонтера. Они рассказали о своем движении, мероприятиях, которые проходят в рамках волонтерства. Послушала и решила попробовать. Так я стала волонтером Кубка Конфедерации", - рассказала ТАСС Антошкина.

Она добавила, что также принимала участие в фестивале молодежи и студентов, который проходил в Сочи и Чемпионате мира по футболу в Москве. "Для меня волонтероство - это новые знакомства, шанс узнать что-то нового и, конечно, общение с новыми людьми. Я родилась и работала, когда еще не существовало понятия волонтерство". Тогда мы просто собирали макулатуру и металлолом, сдавали кровь, выходили на субботники, помогали на овощных базах. Сейчас это удивительное движение, которое позволяет творить добро в любом возрасте", - добавила Антошкина.