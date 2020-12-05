Путин заверил, что власти будут создавать условия для труда волонтеров

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Число людей, совершающих великодушные поступки, растет, и власти РФ будут создавать все условия для их труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с волонтерами.

"Хочу подчеркнуть, мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда", - заверил глава государства. Он отметил, что уже сейчас в стране действует целая сеть волонтерских центров, запущены специальные цифровые сервисы, в том числе платформа "Добро.ру", позволяющая быстро находить людей, которым нужна помощь. Кроме того, особые льготы и преференции предоставлены благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям.

"Повторю: все эти меры направлены на то, чтобы волонтерское движение расширялось, чтобы укреплялся его созидательный потенциал", - добавил Путин.

Глава государства напомнил о различных социально значимых проектах, в которых участвуют волонтеры. По его словам, "великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов".

Президент добавил, что "волонтеры и добровольцы стали одной из главных сил в борьбе с эпидемией", и, несмотря на такой непростой год, продолжали работу и по другим значимым социальным направлениям. Так, указал глава государства, они объединили всю страну в ходе празднования Дня России и Дня Победы, и именно благодаря их усилиям "празднованию 75-летия Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности".

"Волонтеры помогли организовать - казалось, как это сделали? - и онлайн-шествие "Бессмертного полка". Особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие, импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это, действительно, был праздник со слезами искренней благодарности пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину", - отметил Путин.

О поддержке ветеранов

Президент России Владимир Путин заверил, что государство будет делать все для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, на их примере воспитывать будущие поколения.

"По таким случаям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно, не стыдно говорить громкие, красивые слова, вспоминать о победителях, о поколении победителей, но для них, для ветеранов, не менее важны забота и внимание, которые проявляются лично к каждому из них", - сказал глава государства в субботу на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020".

"Конечно, государство делает и будет продолжать делать все для того, чтобы этих людей поддержать и на их примере воспитывать будущие поколения нашей страны, которые берут в свои руки будущее нашей страны", - пообещал президент.

"Для всех поколений и для очень молодых очень важно понимать, что в нашей стране и государство будет относиться к людям, которые, не щадя своей жизни, защищали Отечество, но и само общество будет относиться должны образом", - уверен Путин. По его мнению, "это чрезвычайно важно для осознания своей ответственности за будущее государство". Президент пообещал поддержку волонтерам, которые заботятся о ветеранах и сохраняют историческую правду.