Путин поздравил российских добровольцев с Днем волонтера

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в субботу российских добровольцев с Днем волонтера, отметив, что они показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы.

Он напомнил, что 5 декабря "весь мир отмечает День добровольца и волонтера". В России он празднуется с 2017 года, указал глава государства.

"Я от души поздравляю с этим праздником миллионы, именно миллионы - я не оговорился - граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы", - сказал он на встрече с добровольцами в режиме видеоконференции.

Путин обратил внимание на то, что многие из волонтеров сейчас "там, где нужны", имея в виду в том числе ситуацию с распространением коронавируса. "В основном волонтеры сегодня тоже в работе, - пояснил он. - И чтобы не отвлекать вас от важной, необходимой для общества работы, практически все праздничные мероприятия, да и обстановка того требует, вы сами это понимаете, проходят в онлайн-формате". Президент добавил, что традиционная премия "Доброволец России" будет вручаться "не в ходе торжественных собраний, а в больницах, кол-центрах, волонтерских штабах городов и других населенных пунктов".

Как отметил глава государства, борьба с эпидемией действительно объединила, сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Он напомнил, что весной этого года была запущена акция "Мы вместе", которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии. Сейчас же волонтеры продолжают трудиться в медицинских учреждениях, бесплатно развозят на личном транспорте врачей, фельдшеров, медсестер.

"Вы доставляете продукты и лекарства пожилым людям, маломобильным, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений, что, честно говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал, - поделился российский лидер. - Просто не знаю даже, как и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности можно здесь выразить тем, кто это делает".

Социальная ответственность бизнеса

Путин особо отметил, что в акции "Мы вместе" активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках, считает президент. Это в том числе частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтеров и просто нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников, указал он.

"Мы так частенько бизнес поругиваем, ну и иногда, конечно, в каждой среде есть, кого можно поругать, в том числе и в бизнес-среде, но все-таки наш бизнес проявляет социальную зрелость, я могу сказать, особенно в этих тяжелых условиях", - резюмировал президент.

День волонтера

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. А с 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.