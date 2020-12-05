Студенты-иностранцы, не имеющие пока возможности обучаться в РФ, могут взять академотпуск

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Иностранным студентам, которые не могут присутствовать на исключающих дистанционное обучение дисциплинах в вузах РФ, предлагается уйти в академический отпуск либо взять дополнительные занятия после того, как появится возможность попасть в страну. Об этом сообщил в субботу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".

Ряд специальностей в вузах РФ исключает дистанционное обучение, пояснил он. Например, некоторые медицинские, инженерные направления требуют личного присутствия студентов. "Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо [брать] дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие. Рассматривают вузы самые разные варианты", - сказал Фальков.

Министр также отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы студентов из-за рубежа приезжало как можно больше.

Ранее пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что свыше 300 тыс. иностранных студентов обучаются на сегодняшний день в российских вузах, примерно треть из них из-за пандемии не могут въехать на территорию России для продолжения обучения. Вместе с тем, никаких массовых отчислений иностранцев, которые не могут попасть в страну, из отечественных университетов нет.