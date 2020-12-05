Путин обещал российское гражданство итальянскому преподавателю из Красноярска

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал помочь преподавателю из Италии, переехавшему в Красноярск, получить российское гражданство. Глава государства отметил при этом, что между РФ и Италией сохраняются самые добрые отношения.

Во время встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020", которая проходит в субботу, к президенту обратился итальянец Валерио Дзанетти, который уже восемь лет живет в Красноярске и приехал, потому что "сильно любит русский язык". Преподаватель рассказал, что не только работает в России, но и занимается волонтерской деятельностью.

"Меня особенно поразило, что русский народ именно в самые сложные времена проявляет свои лучшие качества", - признался Дзанетти. "Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России!" - поделился он мечтой с Путиным. При этом преподаватель добавил, что "его сердце в России".

"Ну и паспорт российский, конечно, должен быть рядом с сердцем", - ответил президент. "Решим этот вопрос с удовольствием", - пообещал Путин.

"У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией. В условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром [Италии], обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать", - отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что между двумя странами "очень глубокие исторические связи". "Еще во временя Гарибальди наши добровольцы воевали на итальянской земле, отдавали свою жизнь за свободу и независимость итальянского народа", - отметил Путин. Он посоветовал Дзанетти поездить по российским городам и посмотреть, "какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля".