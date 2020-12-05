В Нижегородской области подготовили 18 пунктов вакцинации от коронавируса

ТАСС, 5 декабря. Власти Нижегородской области подготовили 18 пунктов вакцинации от коронавируса, девять из них располагаются в Нижнем Новгороде. Вакцина должна поступить в регион в начале следующей недели, сообщил в субботу министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

"В Нижнем Новгороде уже готовы девять пунктов массовой вакцинации. Крайне важно соблюсти преемственность холодовой цепи - температура от завода производителя до пункта введения вакцины должна быть строго минус 18 градусов. Отработали логистику, чтобы не было нарушений по температуре и не испортилось качество вакцины. В районах области также готовы девять таких пунктов. Медики прошли инструктаж, как обращаться с вакциной", - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.

По его словам, первой партией вакцины привили 240 медиков, работающих в ковид-госпиталях, у них выявили антитела. Следующая партия будет использована также для вакцинирования медиков, социальных работников, учителей и волонтеров. "В начале недели придет следующая партия вакцин. В приоритете на вторую партию - также медики. Сейчас Минздравом Нижегородской области сформированы списки медицинских работников, которые будут привиты в ближайшее время", - добавил он.

Всем вакцинированным выдается сертификат с указанием дат вакцинации и памятка по мониторингу здоровья.

По состоянию на субботу число случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области увеличилось на 495 и составило 56 892, всего выздоровели 51 300. За сутки умерли 14 человек, всего количество смертей - 1 245, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.