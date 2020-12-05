Врач из Владикавказа получил звание "Волонтер года"

ТАСС, 5 декабря. Врач из Северной Осетии Сергей Зихов получил звание "Волонтер года". Об этом было объявлено в ходе общения финалистов конкурса "Доброволец России" с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в онлайн-режиме.

Имя победителя объявили ведущие Алексей Будников и обладатель этого звания прошлого года Инесса Клюкина.

"Сергей, мы вас искренне поздравляем. Эта награда досталась вам по праву", - сказал Путин.

Сергей Зихов в 2016 году стал региональным координатором всероссийского движения "Волонтеры-медики". "Когда в стране объявили пандемию, мы с волонтерами у нас в республике открыли штаб акции "Мы вместе". Наши волонтеры помогают во всех районах нашей республики, даже отдаленных, в данный период мы оказали помощь более 20 тыс. человек", - рассказал Зихов.

В этом году он участвовал в конкурсе "Доброволец России" с проектом, который начали реализовывать еще до начала пандемии. Студенты 5-6 курсов помогали врачам-специалистам при проведении диспансеризации, рассказывали о важности проведения профилактических осмотров. "Во время пандемии мы с моей командой решили организовать такую помощь - помогать при реабилитации после перенесенной пневмонии, рассказывать о том, как правильно делать дыхательную гимнастику", - сообщил Зихов.