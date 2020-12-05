Мурашко назвал стабильной ситуацию с распространением коронавируса в России

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением нового коронавируса в РФ как достаточно стабильную. Однако для снижения заболеваемости нужно сохранять профилактические меры, заявил он журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград.

"Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной. Прироста значимого мы не видим, он умеренный. Но для того, чтобы спускаться уже по количеству заболевших, нужно продолжать эти мероприятия", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас в стране обращают внимание на развитие ситуации по коронавирусу в конкретных регионах и принимают локальные меры, нацеленные на ограничение передачи инфекции. Важным аспектом является вакцинация, которую необходимо начинать проводить. В первую очередь, по его словам, вакцинировать необходимо медицинских работников и учителей. "Первое - нужно обеспечить работоспособность врачебного состава, учителей, для того, чтобы функционировать. И следующим этапом - группы риска <...> те, которые имеют высокий риск осложнений и госпитализации", - сказал он.

"Вот именно этот путь, профилактический путь, он эффективный. Он, конечно, занимает определенный промежуток времени до формирования иммунитета. На этот период нам нужно продолжать те мобилизационные мероприятия, которые медицинская служба делает - амбулаторное лечение. Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь месяц лекарственными препаратами пока сохраняется напряженность. Поэтому доступность медицинской помощи, лекарственных препаратов - это те элементы, которые стабилизируют [ситуацию]", - заключил он, выразив надежду, что весь этот комплекс мероприятий приведет к снижению заболеваемости.