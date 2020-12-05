Сенатора Александра Михайлова похоронят 7 декабря в Курске

ТАСС, 5 декабря. Похороны сенатора, экс-губернатора Курской области Александра Михайлова пройдут 7 декабря на Северном кладбище в Курске. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"В понедельник 7 декабря в Знаменском соборе с 12:00 состоится прощание жителей области с бывшим губернатором Курской области, сенатором Совета Федерации Александром Михайловым. В 12:30 церемония захоронения пройдет на Северном кладбище", - говорится в сообщении.

Михайлов умер 4 декабря в возрасте 69 лет. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что причиной смерти сенатора стал сердечный приступ. По словам Тимченко, Михайлов почувствовал себя плохо во время приема граждан, который он проводил в Курской области. Ему вызвали скорую, однако он умер по дороге в больницу.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область в 2000-2018 годах. В ноябре 2018 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области. Входил в комитет по обороне и безопасности.