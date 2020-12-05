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Троих детей, сбежавших из реабилитационного центра в Екатеринбурге, нашли

Они самовольно покинули социально-реабилитационный центр 2 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Троих детей, которые ранее самовольно ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, нашли. Об этом сообщила в субботу пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В Свердловской области нашли детей, которые вечером 2 декабря сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге. Благодарим всех, кто принимал участие и помогал в поисках! Сейчас с детьми работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют причины и обстоятельства случившегося", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после самовольного ухода трех детей из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге.

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РоссияСвердловская область
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