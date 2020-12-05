Более половины жителей Елабуги в Татарстане остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

ТАСС, 5 декабря. Прорыв теплотрассы стал причиной отключения отопления в 220 многоквартирных домах Елабуги в Татарстане, в них проживает порядка 50 тыс. человек, что составляет более половины населения города. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в 20:00 в субботу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону на странице во "ВКонтакте".

"В 14:15 мск поступило сообщение от диспетчера ЕДДС [Единой дежурно-диспетчерской службы] Елабужского района об отключении теплоснабжения. Всего под отключение теплоснабжения попали 220 многоквартирных домов с населением 50 000 человек (справочно: население Елабуги составляет 73 817 человек) и 17 социально значимых объектов (школы, детские сады). Причина аварии - прорыв теплотрассы диаметром 720 мм в районе дома 3 по ул. Гиззата", - говорится в сообщении.

Аварийные службы планируют отключить место прорыва от общей схемы теплоснабжения, и после перезапуска котельной пустить тепло в 9 из 10 районов города с населением более 40 тыс. человек. После ремонта будет восстановлено теплоснабжение отключенного микрорайона. "Ориентировочное время полного окончания восстановительных работ - 20:00 мск 5 декабря. Для ликвидации последствий происшествия увеличена группировка сил РСЧС [Единой системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций] до 51 человека и 15 единиц техники", - добавили в МЧС.

По данным ведомства, на территории республики с 3 декабря установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы. В Елабуге сейчас 16 градусов мороза.