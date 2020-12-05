Суд смягчил меру пресечения экс-сенатору от Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве

СТАВРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Ставрополе изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде для бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, который был задержан по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде города Ставрополя.

"Мера пресечения изменена на подписку о невыезде", - сказал представитель суда.

В начале октября Дерев был задержан в Ставрополе по делу о мошенничестве в особо крупном размере, суд арестовал его на два месяца. В суде ТАСС сообщали, что Дерев обвиняется в хищении денежных средств из бюджета России в особо крупном размере "путем обмана работников налогового органа РФ, совершенного организованной группой".

15 февраля 2012 года в отношении Дерева было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Он был арестован в первый раз в марте 2018 года, вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. 10 марта этого года СК объявил о завершении расследования уголовного дела в его отношении.

По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Дерев, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий" и осуществляя руководство созданной им группой, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова, совершил хищение более 119 млн рублей из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС. Шесть фигурантов дела, помимо Дерева, находятся под подпиской о невыезде.