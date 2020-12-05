Предельная цена вакцины и первые прививки в Москве. Главное о коронавирусе за 5 декабря

Россия
- Всего зафиксирован 2 431 731 случай заражения, из них новых — 28 782 (новый максимум с четверга). За сутки умерло 508 человек, за весь период — 42 684.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,03. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
- Иностранным студентам, которые не могут присутствовать на очных дисциплинах в вузах РФ, предложили уйти в академический отпуск.
- Правительство РФ продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом и лечащимся амбулаторно.
- Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины против коронавируса "Спутник V" — 1 942 рубля за два компонента.
Москва
- Всего зафиксировано 640 050 случаев заражения, из них новых — 7 993. Госпитализирован 1651 пациент (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса. Горожанам с первоочередным правом на прививку разослали СМС-сообщения.
Мир
- Всего зафиксировано более 65,8 млн случаев заражения, умерли 1 518 670 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Гонконга повысили штрафы за нарушение масочного режима и мер социального дистанцирования до $645.
- Вирусолог из Уханя предупредила, что летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям.
- В компании Moderna заявили, что способны поставить Евросоюзу 300 млн доз вакцины, вместо ранее заказанных 80 млн.