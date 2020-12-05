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Пандемия COVID-19

Предельная цена вакцины и первые прививки в Москве. Главное о коронавирусе за 5 декабря

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 2 431 731 случай заражения, из них новых — 28 782 (новый максимум с четверга). За сутки умерло 508 человек, за весь период — 42 684.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,03. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
  • Иностранным студентам, которые не могут присутствовать на очных дисциплинах в вузах РФ, предложили уйти в академический отпуск.
  • Правительство РФ продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом и лечащимся амбулаторно.  
  • Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины против коронавируса "Спутник V" — 1 942 рубля за два компонента.  

Москва

  • Всего зафиксировано 640 050 случаев заражения, из них новых — 7 993. Госпитализирован 1651 пациент (данные Оперштаба Москвы).
  • В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса. Горожанам с первоочередным правом на прививку разослали СМС-сообщения.

Мир

  • Всего зафиксировано более 65,8 млн случаев заражения, умерли 1 518 670 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Гонконга повысили штрафы за нарушение масочного режима и мер социального дистанцирования до $645.
  • Вирусолог из Уханя предупредила, что летучие мыши, обитающие в пограничных регионах на юге и юго-западе Китая, являются переносчиками других видов коронавируса, которые уже способны передаваться людям.
  • В компании Moderna заявили, что способны поставить Евросоюзу 300 млн доз вакцины, вместо ранее заказанных 80 млн.
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