В Дагестане ко Дню волонтера открыли центр по поддержке добровольчества

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Первый ресурсный центр по поддержке добровольчества открыли в субботу в Махачкале ко Дню волонтера, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы все помним работу наших ребят в дни празднования 2000-летия древнего Дербента, организации в республике Чемпионата Европы по спортивной борьбе, при переходе республики на цифровое вещание. А в этом году мы увидели колоссальную работу в борьбе против коронавирусной инфекции. Ребята, спасибо вам большое, - обратился к собравшимся волонтерам и гостям врио первого зампреда правительства Дагестана Анатолий Карибов. - Вы всегда на передовой, и мы видим ваш вклад в социально-экономическое и культурное развитие республики, еще раз поздравляю вас с открытием центра и Днем волонтера".

Центр будет предоставлять консультационные услуги по вопросам добровольческой деятельности. В трехэтажном здании расположены два современных конференц-зала для организации тренингов. Одновременно здесь могут заниматься около 100 человек. Как рассказал перед официальным открытием руководитель Республиканского молодежного центра Рашид Максутов, работа ресурсного центра охватит все волонтерские организации и объединения, функционирующие в высших и средних образовательных учреждениях, а также в муниципальных районах и городах Дагестана.

В свою очередь врио министра по делам молодежи региона Камиль Саидов сообщил, что региональный центр создан для дальнейшего развития добровольчества в республике. В 2021 году планируется открытие подобных центров еще в четырех округах республики. "Впервые в республике появляется инфраструктура для наших добровольцев, где они смогут полноценно заниматься волонтерством, тут они могут проводить акции, собираться и общаться. В первую очередь площадка создана для дальнейшего развития добровольчества в республике, в следующем году мы планируем создать подобные центры во всех четырех территориальных округах республики", - сказал Саидов.

По данным сайта "Добро.ру", в Дагестане зарегистрированы более 22 тыс. волонтеров.