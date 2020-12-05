Мурашко заявил о достаточном числе коек для зараженных коронавирусом в Калининграде

"Дефицита коек нет. Мы сегодня прошли, посмотрели коечного фонда, реанимационного оснащения достаточно", - сказал Мурашко, указав на важность работы по своевременному выявлению пациентов с риском тяжелых осложнений и переводом их на соответствующий уровень лечения.

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Дефицита коек для оказания помощи заразившимся коронавирусом в Калининграде нет. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вместе с тем министр отметил, что в некоторых муниципалитетах области наблюдается дефицит медиков в амбулаторном звене. По словам Мурашко, эту проблему можно решить привлечением фельдшерского состава, кадров из высших учебных заведений, а также использованием технологий дистанционного сопровождения амбулаторных больных. Министр также подчеркнул, что для лечения амбулаторных больных используются качественные препараты.

Ранее на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Михаил Мурашко сообщил, что резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. В числе тех, которые вызывают наибольшую тревогу он назвал Калининградскую область и Санкт-Петербург.

Региональные власти в свою очередь сообщили, что резерв коек для заразившихся коронавирусом и нуждающихся в стационарном лечении в 21 учреждении превышает 18%. Как пояснял губернатор региона Антон Алиханов, разница в данных была обусловлена использованием разных IT-систем и не всегда вовремя актуализировавшимися данными, в том числе главными врачами медучреждений региона. Он называл ситуацию с коронавирусом в области напряженной, но контролируемой.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба, на 5 декабря в области выявлено 12 424 случая заражения новым коронавирусом, в том числе 194 - за прошедшие сутки, что стало суточным максимумом с начала пандемии. Вылечились 9 239 пациентов. Умерли 130 человек, остается под медицинским наблюдением 4 951 человек.