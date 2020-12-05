РПЦ считает низким риск появления преступных схем при упрощении отчетности для конфессий

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Упрощение финансовой отчетности для религиозных организаций, которое обсуждается в Государственной думе, облегчит их деятельность, при этом риски возникновения преступных схем низкие. Об этом заявил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юридических лиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.

"Что касается упрощения финансовой отчетности, то этот законопроект, который предложен, связан с низкими рисками возникновения каких-то преступных схем в тех организациях, о которых идет речь. Это прежде всего, например, <…> церковное производство свечей или лампад, икон, иконописные мастерские, мастерские по производству церковной утвари. Если этот закон будет принят, он облегчит финансовую отчетность для этих организаций, причем это будет касаться всех религиозных конфессий. Как и всегда бывает в нашем государстве, у нас все религиозные конфессии равны перед законом", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит Иларион выразил надежду на то, что религиозные организации не будут злоупотреблять упрощением отчетности. "Я надеюсь, что никто этим не будет злоупотреблять. А хотел бы прежде всего обратить внимание на то, что многие считают, что церковь или религиозные организации в нашей стране живут по каким-то особым законам. Церковь не живет по особым законам, она выполняет ту же самую отчетность, которую должны выполнять все остальные организации", - подчеркнул глава ОВЦС.