Голикова: самоизоляция пожилых людей в пандемию стала неприятной, но необходимой мерой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обязательный режим самоизоляции для пожилых россиян является "не самым успешным" с точки зрения комфорта, но необходимым способом защитить их от коронавируса. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"Получив информацию от наших коллег из-за рубежа о том, что от этой болезни страдают больше всего пожилые люди, мы, конечно, бросились их защищать. Но, наверное, это был не самый успешный вариант защиты: мы их заперли. Но заперли не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье, потому что каждый из них подвержен в силу возраста какому-то хроническому заболеванию, а, как известно, эта болезнь больше всего поражает тех, кто подвержен хроническим заболеваниям", - сказала она, выступая на онлайн-марафоне "Мы вместе", приуроченном ко Дню добровольца.

Вице-премьер добавила, что добровольцы работали с пожилыми во всех регионах России. "Приходили в каждый дом с продуктами, с улыбкой и спасли огромное количество человеческих жизней. Люди, которые не имели близких, не имели родственников, получали тепло от добровольцев. И это был сложный весенний этап", - подчеркнула она.

Онлайн-марафон "Мы вместе" открылся в пятницу. Мероприятие продлится 32 часа, основная тема - развитие международного партнерства для преодоления глобальных вызовов. В рамках марафона проходят телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.