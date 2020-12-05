Алиханов заявил о сохранении действующих ограничений в Калининграде к новогодним каникулам

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Калининградская область не будет менять действующий режим ограничений по коронавирусу, в том числе с учетом предстоящих новогодних каникул. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор области Антон Алиханов.

"Ситуация [по коронавирусу] остается достаточно напряженной, тем не менее она стабильная, контролируемая, но мы не видим сейчас оснований для того, чтобы как-то менять условия тех ограничений, которые были введены, они останутся такими, какими действуют на настоящий момент. В случае, если будет какое-то существенное улучшение, то мы, наверное, будем обсуждать эти вопросы, но пока ситуация находится в этой точке, о каких-то дополнительных послаблениях речи быть не может", - сказал Алиханов.