Алиханов заявил о сохранении действующих ограничений в Калининграде к новогодним каникулам

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Калининградская область не будет менять действующий режим ограничений по коронавирусу, в том числе с учетом предстоящих новогодних каникул. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор области Антон Алиханов.
"Ситуация [по коронавирусу] остается достаточно напряженной, тем не менее она стабильная, контролируемая, но мы не видим сейчас оснований для того, чтобы как-то менять условия тех ограничений, которые были введены, они останутся такими, какими действуют на настоящий момент. В случае, если будет какое-то существенное улучшение, то мы, наверное, будем обсуждать эти вопросы, но пока ситуация находится в этой точке, о каких-то дополнительных послаблениях речи быть не может", - сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что в регионе ежедневно фиксируется от 180 до 190 новых случаев коронавируса. В области создан необходимый запас коек, распределены потоки больных в зависимости от тяжести заболевания, в том числе с учетом проходящих лечение амбулаторно. Обеспечено бесплатное обеспечение лекарствами лечащихся на дому. Резких изменений заболеваемости нет, поэтому, по его словам, дополнительные ограничения, также как послабления пока вводить не планируется. "Мы принимаем решение исходя из динамики. Динамика не двигается в сторону ухудшения никакого серьезного. Поэтому никаких дополнительных как послаблений, так и ограничений мы не планируем", - подчеркнул он.
Из-за коронавируса в области сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных путей. Работодатели по-прежнему обязаны обеспечить работу в удаленном режиме не менее 50% административного персонала, а также всех беременных. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 кв. м площади на посетителя. Запрещена работа фуд- кортов и детских комнат в торговых центрах. В дистанционном режиме продолжат работу все учреждения дополнительного образования, за исключением учреждений физической культуры и спорта. Предприятиям общепита с 7 декабря будет разрешена работа до 23:00, сейчас время их работы ограничено с 06:00 до 21:00.