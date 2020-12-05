Дополнительный поезд запустят накануне Нового года из Москвы до Красной Поляны в Сочи

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Дополнительный поезд Москва - Роза Хутор (Красная поляна в Сочи) будет запущен в конце декабря, сообщила в субботу пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" (дочернее общество ОАО "РЖД").

"В целях развития туристических возможностей регионов и для удобства пассажиров, планирующих посетить в новогодние и рождественские праздники популярные российские курорты, Федеральная пассажирская компания запускает дополнительный поезд из Москвы до Розы Хутор", - говорится в сообщении.

Поезд №160/159 будет отправляться с Казанского вокзала Москвы 25, 27, 29 декабря и 5 января в 19:50 и следовать через Адлер по специально разработанному расписанию. В обратном направлении, со станции Роза Хутор, поезд отправится 3, 5, 7, 9 января в 19:48, и так же будет следовать через Адлер в Москву. Продажа билетов в плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ уже открыта в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Для безопасности пассажиров в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер. "Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что компания рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.

Туризм в Краснодарском крае

Ранее сообщалось, что прогнозируемая загрузка курортов Краснодарского края на новогодние праздники превысит прошлогодний показатель на 3% и достигнет 76%, в среднем в декабре загрузка достигает 53%. Рост турпотока в регионе фиксируют за счет повышения качества оказываемых услуг в гостиницах и санаториях, а также действия в стране программы кешбэка. В ходе первого этапа программы с 21 по 28 августа на курорты Краснодарского края были приобретены путевки на сумму 43 млн рублей, средний чек превысил 57 тыс. рублей, средняя продолжительность туров составила 9 ночей.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы - около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.